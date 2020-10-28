Приморский школьник угрожал учителю убийством из-за оценки

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Ученик 11-го класса одной из школ города Лесозаводска на территории Приморского края грозился убить свою учительницу по английскому языку из-за поставленной тройки. Инцидент, как сообщили в краевом СУ СК, произошёл в декабре прошлого года.

17-летний юноша, находясь в классе, узнал, что за полугодие ему поставили отметку «удовлетворительно». Реакция школьника на эту новость оказалась неадекватной. Он в оскорбительной и агрессивной форме начал угрожать преподавательнице убийством, стал хвататься за стул и преграждать учительнице дорогу к выходу из кабинета партой. Педагог просила его успокоиться, но на эти просьбы школьник никак не реагировал. Женщина восприняла угрозы одиннадцатиклассника буквально и очень испугалась за свою жизнь и здоровье.

После произошедшего ученику предъявили обвинение по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». На сегодняшний день представители обвиняемого выплатили учителю компенсацию морального вреда. Школьник ходатайствовал о назначении наказания в виде штрафа. Эта его просьба была удовлетворена, так как юноша впервые совершил преступление и уже загладил вред. Потерпевшие против удовлетворения ходатайства не возражали.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа, — цитирует представителей следствия РИА Новости.

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