Представителя главы Чечни задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/348d1086-e837-11ea-ac32-fa163e074e61_660.jpg Иса Эдильсултанов Фото: ivanovo95/instagram.com

Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали предполагаемых членов банды мошенников во главе с Исой Эдильсултановым. На сайте Ивановского дома национальностей Эдильсултанов указан как представитель главы Чечни в этом регионе.

Мужчина был задержан 25 августа в крымском городе Саки, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц.

Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново.

Их предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей.

Помимо Эдильсултанова были задержаны ещё несколько участников предполагаемой мошеннической схемы: его брат Ахмед, племянник Лечи, юристы Александр Травин и Светлана Индейкина, бывшие руководители Коммерческой строительной компании Виктор и Галина Тихоновы, а также двое других участников группировки — Магомед Мурадов и Любовь Титова.

В отношении задержанных возбуждены несколько уголовных дел о мошенничестве и фальсификации доказательств.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир.