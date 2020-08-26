Представителя главы Чечни задержали по подозрению в мошенничестве

Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали предполагаемых членов банды мошенников во главе с Исой Эдильсултановым. На сайте Ивановского дома национальностей Эдильсултанов указан как представитель главы Чечни в этом регионе.
Мужчина был задержан 25 августа в крымском городе Саки,
Предполагается, что Эдильсултанов и его сообщники намеревались похитить имущество проходящего процедуру банкротства ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания». Для этого, как считают следователи, они хотели подделать документы организации, чтобы в дальнейшем обратиться в арбитражные суды с требованием о признании прав на имущество кредиторов, в том числе администрации города Иваново.
Их предполагаемая выгода должна была составить более 40 млн рублей.
Помимо Эдильсултанова были задержаны ещё несколько участников предполагаемой мошеннической схемы: его брат Ахмед, племянник Лечи, юристы Александр Травин и Светлана Индейкина, бывшие руководители Коммерческой строительной компании Виктор и Галина Тихоновы, а также двое других участников группировки — Магомед Мурадов и Любовь Титова.
В отношении задержанных возбуждены несколько уголовных дел о мошенничестве и фальсификации доказательств.
Ранее NEWS.ru писал, что Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир.
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