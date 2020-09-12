Представитель партии напал на главу участковой комиссии в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/cb0b28d6-f5ac-11ea-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель одной из партий напал на председателя участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Факт нападения имел место. На место происшествия вызвали полицию. Пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство, — цитирует «Интерфакс» заявление избиркома.

Информированный источник рассказал агентству, что инцидент произошёл 12 сентября. Мужчина, представляющий КПРФ, захотел войти в состав участковой избирательной комиссии, но получил отказ. Из-за этого произошёл конфликт.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проинформировала о досрочном голосовании. По её словам, избирательный процесс проходит «спокойно, достойно и организованно». Она отметила, что кампания оказалась сложной, а времени на отдых после голосования по поправкам в Конституцию не было.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.