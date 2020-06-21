Пожаром в детском приюте в Калининградской области занялась прокуратура

Прокуратура Калининградской области проведёт проверку по факту пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске.
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Как передавал NEWS.ru, пожар в детском центре возник в ночь на 21 июня, из здания эвакуировали более 100 детей. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В тушении огня были задействованы 42 человека и восемь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.
Воспитанникам учреждения предоставили временное жильё. Ожидается, что через неделю они смогут вернуться обратно.
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