Пожаром в детском приюте в Калининградской области занялась прокуратура

https://static.news.ru/photo/354a335a-b3bc-11ea-bba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Зеленоградск/vk.com

Прокуратура Калининградской области проведёт проверку по факту пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. На место происшествия прибыл прокурор Зеленоградского района области, который «скоординировал работу следственно-оперативной группы». Ведомство также проверит соблюдение законов в сфере пожарной безопасности. Результаты лично проконтролирует и.о. прокурора Калининградской области Павел Беляков.

Как передавал NEWS.ru, пожар в детском центре возник в ночь на 21 июня, из здания эвакуировали более 100 детей. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В тушении огня были задействованы 42 человека и восемь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Воспитанникам учреждения предоставили временное жильё. Ожидается, что через неделю они смогут вернуться обратно.