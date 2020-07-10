Пожар произошёл на судне с работниками буровой платформы на Сахалине

https://static.news.ru/photo/7cf24668-c265-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Огонь распространился на судне Brompton San, следовавшем к буровой платформе на шельфе Сахалина, сообщили в морском спасательном центре «Южно-Сахалинск».

Как уточнили спасатели, очаг возгорания находился в машинном отделении, с огнём удалось справиться и судно самостоятельно следует в порт Корсаков на юге Сахалина, передаёт РИА Новости.

На судне находились 42 пассажира, они пересели на судно «Катунь», которое доставит их к буровой платформе. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Ранее NEWS.ru писал, что крупный пожар произошёл в административном здании и в ангаре на территории предприятия «Татнефтепродукт». Площадь возгорания составила 1200 кв. м.