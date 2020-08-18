Потерпевшие по делу Ефремова заявили материальные требования

https://static.news.ru/photo/45f14f92-e155-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В суде по делу Михаила Ефремова представитель стороны потерпевших заявил гражданский иск от лица, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Прошу признать Виталия Захарова гражданским истцом, а Ефремова — гражданским ответчиком. Взыскать в случае обвинительного приговора 6 млн 500 тысяч рублей в качестве морального ущерба, — сказал представитель старшего сына Сергей Аверцев.

Ранее суд допросил потерпевших — двух сыновей погибшего Захарова, жену и брата. Все они просили для Ефремова справедливого наказания. Кроме того, суд допросил эксперта бюро судмедэкспертизы, которая составляла заключение для погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Эксперт Светлана Ромодановская сообщила, что Захаров, согласно выводам экспертизы, был пристёгнут.

Отсутствие катапультирования, отсутствие лицевых, черепно-мозговых травм говорят о том, что он был пристёгнут, — сказала она.

Также Ромодановская отметила, что в крови пострадавшего не был обнаружен алкоголь. Основными непосредственными причинами смерти Захарова она назвала травматический шок и кровопотерю.

На сегодняшнем заседании Михаил Ефремов присутствует лично. В прошлый раз слушание пришлось отложить — актёра увезли в реанимацию прямо из суда, позже у него диагностировали стеноз сосудов. Он мог развиться из-за злоупотребления алкоголем.