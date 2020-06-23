Пострадавший от «нападения» пиратов обманул россиянку на 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ed47cff0-b540-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Читы перевела более 2 млн рублей мужчине, который сказал ей, что серьёзно пострадал от нападения пиратов. О факте хитроумного мошенничества журналистам сообщили представители пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.

C обманувшим её на крупную сумму мужчиной 58-летняя женщина познакомилась в Сети. В ходе общения мошенник заявил, что работает морским инженером на корабле. Мужчина сообщил новой знакомой, что не так давно на его команду напали пираты. Он пообещал отправить своей интернет-подруге в Читу золото, документы и деньги, чтобы вещи были спасены от злодеев.

Несколько дней спустя женщине позвонили неизвестные и представились таможенниками одной из европейских стран. Они сказали, что для прохождения золота через границу нужно заплатить пошлину. Немногим позже ей позвонили уже из российской «таможни» и тоже потребовали заплатить.

На протяжении всего этого времени «пострадавший от пиратов» умолял россиянку помочь, общаясь с ней в Сети.

В итоге потерпевшая перевела мошенникам более двух миллионов рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Всего за последние сутки в Забайкалье дистанционно произошло 12 мошенничеств. Местных жителей просят быть внимательнее и призывают не давать свои паспортные данные или номера карт незнакомым людям, сообщает «МК в Чите».

Как ранее писал NEWS.ru, мошенники начали чаще представляться сотрудниками банка и брокерами для хищения средств у пенсионеров. Злоумышленники обманом входят в доверие, просят установить средства удалённого доступа и переводят деньги с карт жертв на свои счета. Об этом сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.