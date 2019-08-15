https://static.news.ru/photo/e63ca5c2-bf9c-11e9-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press

В аэропорт Симферополя прибыли порядка 60 пассажиров рейса аварийно севшего в Подмосковье самолёта. Посадку совершил самолёт «Уральских авиалиний».

Рейс 9105 прибыл из Домодедово в Симферополь, на нём были 58 пассажиров из аварийно севшего самолёта. Семь человек к месту назначения прилетели ранее. ещё 88 человек лететь отказались. Ещё 65 пассажиров никакого решения не приняли, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что 154 пассажира Airbus A320, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, отказалисьот нового полёта в Симферополь. Всем этим людям будет выплачена полная стоимость билетов, сообщается в Instagram «Уральских авиалиний».