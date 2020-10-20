Полиция задержала россиянина, который сжёг заживо двух человек

https://static.news.ru/photo/58881adc-12ec-11eb-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Кировской области сотрудники задержали 34-летнего мужчину, который, по версии следствия, сжёг заживо двух своих знакомых.

Инцидент произошёл в августе в посёлке Оричи. В одном из домов произошёл пожар, в результате которого с многочисленными ожогами были госпитализированы мужчина и женщина 21 года и 28 лет соответственно. Несмотря на усилия медиков, вскоре они скончались.

В ходе расследования было установлено, что перед пожаром у пары гостил подозреваемый. Во время застолья у них произошёл конфликт. После ссоры молодые люди отправились спать, а через некоторое время мужчина облил их бензином и поджёг. С места преступления он скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). С места происшествия изъяты доказательства, допрошены свидетели и назначены экспертизы. В ближайшее время с подозреваемым начнут производить следственные действия, сообщается на сайте следуправления СКР по региону. Расследование продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Воронежа из-за ссоры с супругой поджёг автомобиль, в котором находилась его годовалая дочь. Сам он также находился в машине. Женщине удалось вытащить ребёнка, а мужчина получил ожоги первой степени и попал в больницу.