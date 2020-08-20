Полиция опросила работников кафе, где Навальный перед вылетом пил чай

https://static.news.ru/photo/8f251f0c-e2ce-11ea-a20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции опросили работников сотрудников томского кафе, где оппозиционер Алексей Навальный пил чай перед вылетом в Москву. Они ничего не знали про отравление.

Полицейские опросили работников кафе, но они ничего не знали об отравлении. Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном, — передаёт ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

В данный момент Навальный находится в в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Он попал туда после того, как ему резко стало плохо в самолёте, летящем из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку.

По одной из имеющихся версий, Навальному подмешали в чай, который он выпил в аэропорту, вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость. В настоящее время политик находится в коме, его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранители не считают, что сейчас следует рассматривать версию с намеренным отравлением.

Ранее появилась видеозапись госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске после экстренной посадки самолёта, писал NEWS.ru.