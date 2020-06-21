Полиция Москвы задержала трёх болельщиков «Спартака»

https://static.news.ru/photo/7be8eef0-b3ad-11ea-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёх болельщиков футбольного клуба «Спартак» задержали за акцию, которую они устроили возле стадиона «Открытие-Арена».

По данным полиции, речь идёт об Артёме Соколове, Максиме Маренко и Данииле Грачёве. Все трое задержаны за то, что в непосредственной близости от стадиона в Проектируемом проезде они перекрыли проезжую часть, тем самым помешав проезду автомобилей, а также подожгли файеры, создав дымовую завесу.

В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время болельщикам предъявят обвинения.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. По данным полиции, 19 июня они перекрыли дорогу, жги пиротехнические средства, а также скандировали кричалки в поддержку футбольного клуба, сопровождая шествие нецензурными выражениями.

Судя по видеороликам, размещённым в Сети, болельщики «красно-белых» хотели поддержать команду перед матчем в Туле с местным «Арсеналом». Из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 посетить встречу молодые люди не смогли.

Футболисты московского футбольного клуба «Спартак» уже заявили, что готовы оплатить штрафы за фанатов команды, которых обвиняют в хулиганстве.