https://static.news.ru/photo/47e25062-5d52-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции ранил мужчину на Тульской улице в Москве. По предварительным данным, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом открыл огонь на поражение.

Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина пытался оказать сопротивление. Он был доставлен в больницу.

19 октября пьяный мужчина напал на сотрудника полиции в столичном метро. Он ранил ножом старшего сержанта. Злоумышленника тут же задержали.

1 октября старший следователь СК полковник Владислав Капустин погиб на проходной центрального аппарата СК РФ. Его убил ножом мужчина, который, по предварительным данным, страдал психическим заболеванием.

NEWS.ru пообщался с автором проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Мужчина поделился мнением, почему в России стали регулярно нападать на полицейских.