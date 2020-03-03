Сотрудник полиции ранил мужчину на Тульской улице в Москве. По предварительным данным, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом открыл огонь на поражение.
Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина пытался оказать сопротивление. Он был доставлен в больницу.
19 октября пьяный мужчина напал на сотрудника полиции в столичном метро. Он ранил ножом старшего сержанта. Злоумышленника тут же задержали.
1 октября старший следователь СК полковник Владислав Капустин погиб на проходной центрального аппарата СК РФ. Его убил ножом мужчина, который, по предварительным данным, страдал психическим заболеванием.
NEWS.ru пообщался с автором проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Мужчина поделился мнением, почему в России стали регулярно нападать на полицейских.
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