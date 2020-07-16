Погибшая во время липосакции девушка была опытным стоматологом

Стало известно о личности девушки, погибшей во время процедуры липосакции в частной клинике.

Как сообщает телеканал «360», умершая на операционном столе сама работала врачом. Она была опытным стоматологом в одной из клиник подмосковного города Дзержинского.

Её коллеги находятся в шоке от произошедшего. По их словам, она легла на плановую операцию, в субботу к ней уже была запись пациентов.

В самой клинике, где произошла трагедия, пациентов временно не принимают. Учреждение сейчас закрыто.

Как писал NEWS.ru, погибшей пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир. Никаких противопоказаний к процедуре медики не усмотрели, женщина перед этим сдала все анализы. Операция шла под общим и местным наркозом. Состояние клиентки резко ухудшилось после пяти часов процедуры. Её пытались привести в себя дефибриллятором, но через 15 минут пациентке вновь стало хуже. Медики вызвали скорую, а сами оказывали женщине помощь на месте. Однако девушка умерла ещё до приезда реаниматологов.