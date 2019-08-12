https://static.news.ru/photo/b020067c-bcfa-11e9-87f5-fa163e074e61_660.jpg Жанна Рассказова Фото: Жанна Рассказова /vk.com

Смерть 29-летней модели и диджея Жанны Рассказовой повергла в шок её родных и близких. В смерть девушки из-за наркотиков отказывается верить её подруга, фотограф Таша Манаенкова. Она призналась, что Жанна всегда вела здоровый образ жизни и не имела проблем с алкоголем.

Я не общалась с ней уже два года, но ранее знала. Прекрасная, милая девушка, веселая, отзывчивая, и я, честно, в шоке от того, что с ней произошло. Это очень неожиданно, потому что когда я с ней общалась, она вела здоровый образ жизни. Питание у нее всегда было суперправильное, ни алкоголя, ничего особо она даже не употребляла, — рассказала она в беседе с РЕН ТВ .

11 августа известный диджей потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, однако спасти её прибывшим на вызов медикам не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.

Как ранее писал News.ru, знакомый Жанны Рассказовой раскрыл подробности смерти девушки. По его словам, она скончалась вскоре после визита частного нарколога, которому не сообщила о наличии хронического заболевания.