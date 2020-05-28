Подросток в Воронежской области убил жившего по соседству ребёнка

https://static.news.ru/photo/9487da58-a0ba-11ea-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

На территории Воронежской области, в селе 2-е Никольское, 16-летний подросток убил девятилетнюю девочку, которая жила по соседству, сообщили представители регионального СУ СК РФ.

Ребёнок пропал 25 мая. Девочка ушла из дома и не вернулась, однако в полицию её родственники заявили только спустя двое суток.

После этого следователи совместно с МВД провели ряд мероприятий, в ходе которых установили, что подросток, живущий в соседнем доме от семьи пропавшей, убил ребёнка и спрятал тело в заброшенном здании в селе по улице Советской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы регионального СУ СК.

Как ранее писал NEWS.ru, в СК РФ сообщили об инциденте в Тамбовской области. Неизвестный мужчина проник в дом к 101-летнему ветерану и зарубил его топором.