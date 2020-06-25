Подозреваемый в серии убийств сантехник признался ещё в двух преступлениях

https://static.news.ru/photo/196e57ee-b775-11ea-8150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник одного из подмосковных ЖЭО, который, как предполагает следствие, совершил несколько убийств и изнасилований, рассказал ещё о двух эпизодах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Так, в сентябре и октябре 2019-го, как рассказал сам подозреваемый, он изнасиловал и убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения, одной из них на тот момент было почти 80 лет. Преступник действовал по отработанной схеме: проникал в квартиры, расположенные на первых этажах, через окна, нападал на женщин, душил их, после чего совершал насильственные половые акты. Следователи проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, передаёт РИА Новости.

В ходе расследования назначено проведение комиссионной судебной, генетической, биологической, трассологической, баллистической экспертиз. Кроме этого, подозреваемому назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, — добавила Врадий.

Мужчина был задержан 12 июня 2020 года, на тот момент у следствия была информация касательно трёх убийств женщин и надругательства над 10-летней девочкой. Преступления происходили в Ступинском и Каширском округах Подмосковья. Позже 53-летний мужчина признался в семи убийствах и изнасилованиях. По данным СК РФ, двум жертвам удалось выжить.

Как писал NEWS.ru ранее, первым подозреваемым по делу об изнасиловании 10-летней девочки в Подмосковье изначально проходил её отец. Преступление было совершено в январе 2020 года. Тогда полицейские задержали отца ребёнка. Но после проведения ряда экспертиз, в том числе генетической, выяснилось, что мужчина непричастен к изнасилованию.