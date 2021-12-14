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Семья погибла под Саратовом из-за отравления неизвестным веществом

10:20, 14 декабря 2021
Семья погибла под Саратовом из-за отравления неизвестным веществом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В частном доме под Саратовом погибла 23-летняя девушка и трое детей трёх, пяти и семи лет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Саратовской области. Инцидент произошёл накануне в селе Александровка. По предварительным данным, причиной стало отравление неизвестным веществом. В ведомстве добавили, что скончавшаяся гражданка приходилась детям тётей.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в данном ЧП, проводятся все необходимые экспертизы, в том числе медико-биологическая. Причины выясняются. Несмотря на усилия врачей, сегодня, ближе к утру, скончались мальчик семи лет и девушка 23 лет, — подчеркнули в областном Минздраве.

Ещё двое детей — трёхлетний мальчик и пятилетняя девочка — погибли до прибытия на место происшествия скорой помощи, бригада медиков констатировала их смерть. После осмотра на телах погибших не обнаружили признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной стало отравление неизвестным веществом, добавили в региональном главке СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. В результате погибли две девочки семи и восьми лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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