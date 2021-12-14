Семья погибла под Саратовом из-за отравления неизвестным веществом

В частном доме под Саратовом погибла 23-летняя девушка и трое детей трёх, пяти и семи лет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Саратовской области. Инцидент произошёл накануне в селе Александровка. По предварительным данным, причиной стало отравление неизвестным веществом. В ведомстве добавили, что скончавшаяся гражданка приходилась детям тётей.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в данном ЧП, проводятся все необходимые экспертизы, в том числе медико-биологическая. Причины выясняются. Несмотря на усилия врачей, сегодня, ближе к утру, скончались мальчик семи лет и девушка 23 лет, — подчеркнули в областном Минздраве.
Ещё двое детей — трёхлетний мальчик и пятилетняя девочка — погибли до прибытия на место происшествия скорой помощи, бригада медиков констатировала их смерть. После осмотра на телах погибших не обнаружили признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной стало отравление неизвестным веществом,
Ранее сообщалось, что в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. В результате погибли две девочки семи и восьми лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.