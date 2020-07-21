По Украине прошла волна ложных сообщений о минированиях на фоне ЧП в Луцке

https://static.news.ru/photo/74edd066-cb68-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по украинским городам на фоне захвата заложников в городе Луцк на западе страны и угрозе взрыва возле метро в Киеве.

ЧП в Луцке произошло около половины десятого утра. Мужчина захватил пассажирский автобус на Театральной площади. Террорист сообщил, что имеет при себе взрывчатку, и кроме того он заложил бомбу в одном из многолюдных мест города. Вскоре последовало сообщение о найденном взрывном устройстве на площади возле станции «Минской» в Киеве. Бомбу обезвредили.

После появления этих новостей полиция стала получать звонки о том, что бомбы якобы заложены в других важных объектах в столице и регионах. Так, по данным полиции, поступило сообщение о минировании аэропорта Жуляны в Киеве, центрального железнодорожного вокзала и крупного ТЦ возле станции метро «Лыбидская». Аналогичные угрозы поступили в отношении Малиновского и Киевского судов Одессы. Все сообщения оказались ложными.

Согласно Уголовному кодексу Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва караются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Тем временем с луцким террористом продолжаются переговоры. У него в заложниках 10 пассажиров, сам он вооружён. Захватчик выдвигает требования о том, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. По последним данным, он дал полчаса президенту Владимиру Зеленскому на то, чтобы глава государства выполнил его требования. Он хочет, чтобы президент записал видео со словами: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем».

Что известно о захватчике

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это 44-летний житель Ровенской области Максим Кривошей. Мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, он является автором книги «Философия преступника». Она вышла в Луцке в 2014 году, в ней описывается пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой. Вскоре после захвата заложников администрация сервиса его заблокировала .

Ранее NEWS.ru писал, что украинским журналистам удалось побывать в доме, где жил террорист, и поговорить с его соседями и сыном-подростком.