В двухкомнатной квартире в Москве 63-летний пенсионер в порыве ярости нанёс 62-летней супруге более десяти ножевых ранений. Об этом сообщает «МК».
По словам соседки пожилой пары, она уже собиралась ложиться спать, когда услышала из коридора крики о помощи. Когда женщина отворила дверь, то увидела соседку в окровавленной ночной рубашке. Она положила пострадавшую на диван, после чего тут же вызвала полицию и скорую помощь.
Прибывшие на место оперативники не обнаружили пенсионера в квартире. Однако, выглянув в окно, они увидели тело мужчины, лежащее на козырьке подъезда. Врачи констатировали смерть. Его супруга скончалась в больнице спустя несколько часов.
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