https://static.news.ru/photo/a45a815e-2768-11ea-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/OAanmoen

Писатель Ари Бен, экс-супруг норвежской принцессы Марты Луизы, совершил самоубийство.

Родственники сообщили, что трагедия произошла 25 декабря, в Рождество. Ари Бьёшхол, работавший под псевдонимом Ари Бен, родился в 1972 году в Дании, написал несколько коротких рассказов и два больших романа. В 2002 году он женился на принцессе Марии Луизе, в браке с которой у него родились трое детей. Пара рассталась в 2016 году, передаёт канал NRK.

Как писал NEWS.ru ранее, российский писатель и поэт Владимир Бушин скончался на 96-м году жизни. Бушин работал в изданиях «Прада», «День», «Молния», «Дружба народов», «Литературная Россия» и других.