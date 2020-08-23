Пассажирский микроавтобус сорвался с высоты в Грузии, погибли 12 человек

https://static.news.ru/photo/7f658534-e567-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Грузии пассажирской микроавтобус упал с 80-метровой высоты каменистого склона. Погибли 12 человек, пострадали трое. Инцидент произошёл на дороге в Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети), недалеко от села Бисо Душесткого муниципалитета.

Как сообщает «Sputnik Грузия», на месте ДТП работают бригады полиции, пожарных, а также скорой помощи. Ведётся поиск пассажиров, а также идентификация тел погибших.

Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме, — заявили журналистам в МВД республики.

В настоящий момент неизвестно, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии. Возбуждено уголовное дело по статье УК Грузии «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта».

NEWS.ru писал, что в Египте автобус упал в оросительный канал в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.