Пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Донецка разместили в туркомплексе

https://static.news.ru/photo/2eb79eb0-c7e9-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Археологический парк «Аргамач» Фото: park48.ru

Пассажиров попавшего в ДТП автобуса, следовавшего из Донецка в Санкт-Петербург, разместили в туристическом археологическом лагере «Аргамач-Пальна» в Елецком районе Липецкой области.

В туркомплекс доставлены 26 пассажиров, ещё трое госпитализированы в ЦРБ, остальные уехали по своему маршруту самостоятельно. Для людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, в лагере организованы горячее питание и чай, сообщает ТАСС.

Пассажиры ждут автобус, который выслали за ними из Воронежа. Он должен прибыть в лагерь в течение пяти часов. Среди пострадавших — двое мужчин, они лежат в реанимации, и одна женщина, которую положили в травматологию. В числе пострадавших двое жителей Донецка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус, следовавший из Донецка в Санкт-Петербург, загорелся в Елецком районе Липецкой области. Автобус попал в аварию, столкнувшись на трассе с автомобилем «Газель», после чего и произошло возгорание.