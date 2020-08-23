Пашаевщина: эксперты считают бывшего адвоката Ефремова опасным для клиентов

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего, благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем, отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника Ефремова. NEWS.ru разбирался, в чём причина странного поведения адвоката, насколько сильно он мог повредить Ефремову и что теперь ждёт как самого Пашаева, так и громкое уголовное дело.



Ответил за «терминаторов»

21 августа Пресненский суд Москвы в очередной раз перенёс слушания по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих защитников.

Я хочу поменять своих адвокатов, пусть останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой. У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю, — заявил на суде Ефремов.

Заседание перенесли на 24 августа. Актёру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня он пьяный выехал на встречную полосу и его автомобиль столкнулся с машиной, водитель которой — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице.

Отстранённый адвокат Ефремова Эльман Пашаев вроде бы воспринял новость позитивно. Он сказал, что не собирается прийти на следующее заседание, однако, если что, Ефремова одного не оставит.

Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдет замену — я его не брошу, но это его право, — сказал Пашаев журналистам.

Бывший защитник актёра добавил, что проблема исключительна в его избыточном профессионализме

Я судью раздражаю своим профессионализмом, потому что говорю с ней на языке юриспруденции, а не как все — что в голову придёт, — заявил адвокат в эфире телекана «Россия 1».

С последним утверждением многие, в том числе коллеги Пашаева, не согласились бы. С момента начала процесса о ДТП адвокат не сходил со страниц СМИ, регулярно и с удовольствием говоря странные и провокационные вещи журналистам. Недопонимание вызвала и выбранная им линия защиты, о которой NEWS.ru уже писал. Так, приглашённый им технический эксперт для оценки места аварии высказывал предположение, что машину Ефремова могли взломать и управлять ей дистанционно или что актёра ослепили лазером или что ДТП случилось из-за некой энергетической аномалии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам эксперта, хакеры способны заставить чужие машины подчиняться их командам, как в фильме «Терминатор 3». Также он заверил, что читал исследования, согласно которым ДТП происходили из-за вброса отравляющих веществ через кондиционер, а поэтому нужно исследовать «аэрозольное облако» на месте происшествия, что полиция почему-то не сделала. Также Ефремова могли ослепить лучом лазера. Кроме того, Фиалко предположил, что актёр превысил скорость на 25 км/ч из-за телефонного звонка или других «внештатных ситуаций». Ещё эксперт заявил, что артист мог получить в дороге «неожиданную весть», что стало причиной аварии.

Адвокат Александр Бенхин объяснил NEWS.ru, в чём видит проблему в поведении экс-защитника Ефремова.

Приемы, использованные Пашаевым возможны и иногда применяются. Процесс затягивается, делается вид, что подсудимый больной, заказываются новые экспертизы. Это можно, но не в этом деле. Оно резонансное и такими дешёвыми приёмами лучше в данном случае не пользоваться — это плохо выглядит для многочисленной публики. Создаётся впечатление, что Пашаев просто хотел попиариться. Он говорил о том, какой он дорогой и высококлассный. В итоге только ухудшил ситуацию Ефремова и себя «закопал». И выступлениями и тем, что всплыло из его прошлого, — заявил Бенхин.

I'll be back



Действительно, ранее выяснилось, что у Пашаева был условный срок за применение насилия. Также его неоднократно лишали статуса адвоката. Как уже писало наше издание, Пашаев совсем недавно был осуждён по 330-й статье УК за самоуправство. В июне 2019 года ему назначили год лишения свободы условно, который истёк ровно к моменту аварии на Смоленской площади с участием Ефремова. Суд признавал Пашаева виновным в том, что он, отчаянно пытаясь помочь своей доверительнице, выбивал деньги с некоего Павла Дашевского (создателя сайта «Долги.ру»). Выбивал в прямом смысле: нанял двух мужчин, которые избили потерпевшего и угрожали ему. В нападении участвовал и сам Пашаев.

Думаю, Осетинская коллегия, в которой Пашаев состоит, чтобы не портить отношения с Федеральной, лишит его статуса. Пашаев засвечивался несколько раз, я о нём уже слышал, — рассказал Бенхин.

По словам эксперта, Пашаева, судя по всему, привела подруга Ефремова ресторатор Татьяна Беркович.

Общее мнение в адвокатских кругах: Пашаев — нанёс Ефремову ущерб и разозлил суд и общественность. В таких делах есть стандартная схема. Человек признаёт вину, кается, выплачивает компенсацию и уходит на минимальный срок. Могли бы дать даже условный срок — пойти по пути Кирилла Серебренникова, — считает эксперт.

Бенхин добавляет, что Ефремов, вероятно, с новыми защитниками пойдёт по этой же схеме. По мнению эксперта, ещё не все потеряно и актёр ещё сможет исправить ситуацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другой адвокат Вадим Багатурия также не лучшего мнения о работе Эльмана Пашаева на процессе о ДТП.

Как бы я не стал делать, будучи адвокатом Ефремова? Я бы точно не стал пытаться говорить, что на месте артиста мог сидеть другой человек. Вся Москва увешана камерами и все видели, кто был водителем. Потом я не стал бы говорить, что судья отклонил все ходатайства, так как, по сути, они у Пашаева были направлены только на затягивание процесса. Пашаев работал на публику. Посещение всяких программ и раздача интервью — это тоже было не совсем правильно, — считает Багатурия.

Адвокат добавляет, что не согласен с мнением, что Пашаев разозлил суд. По его мнению, судьи регулярно сталкиваются с такими адвокатами, как был у Ефремова и количество «неадекватных людей в адвокатуре сопоставимо с остальным обществом».

Пока актёр не признает вину, к нему нельзя применить смягчающие меры. Ефремова ещё можно реабилитировать. Если бы за дело взялся я, я бы отправил его на лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Выплатил бы компенсацию потерпевшим. По сложившейся практике в таких случаях компенсация около 1,5 млн руб. Думаю, Ефремов, с учётом его материального положения, мог бы выплатить больше. Нужно признать вину, признать, что ошибся с выбором адвокатов. Ну и приготовиться к тому, что его на какой-то срок всё же посадят, — объяснил Багатурия.

Один из возможных новых защитников артиста, о которых он говорил в суде — Генрих Падва — в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что считает правильным решением актёра отказаться от услуг Эльмана Пашаева. По мнению Падвы, последний непрофессионально ведёт защиту артиста.

Он производит впечатление мошенника, а не адвоката. Впрочем, как и его оппонент Александр Добровинский, — заявил Падва.

По мнению Багатурии, такая оценка, с большой долей вероятности, точна.

Я общаюсь с коллегами, которые работали с тем и другим и в советскую эпоху и в 90-е. СМИ много писали о том, что на него были заявления, согласно которым он обманул подзащитных, обещал развалить дело или условный срок. Это 159 статья — мошенничество. Что касается Добровинского, месяц назад бывший хозяин «Миракс групп» Сергей Полонский написал на него заявление о хищении активов. Та же статья 159. Падва судит по заявлениям бывших подзащитных обоих, — объясняет Багатурия.

Тем временем, в разговоре с изданием «Адвокатская улица», Эльман Пашаев заявил, что речь не идёт о расторжении соглашения и он якобы останется в деле в роли консультанта, полностью «контролируя работу нового адвоката, если Ефремов его найдёт».

Добавим, в редакцию NEWS.ru через своего представителя обратился человек, представившийся потерпевшим от Пашаева в деле о применения насилия, о котором писалось выше. Этот человек, предложил отредактировать ранее опубликованный материал об инциденте с его избиением. Ему не понравились якобы допущенные неточности, выставляющие Пашаева в худшем свете, чем он есть или «неэтичность» со стороны NEWS.ru к нему. Редакции так и осталось не ясным, почему вдруг человек, которого, судя по материалам дела, с подельниками побил Пашаев, неожиданно озаботился защитой репутации своего обидчика в СМИ. Претензии редакция сочла совершенно необоснованными.