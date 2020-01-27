https://static.news.ru/photo/47e3bffe-40d5-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта.

По его словам, погибший спортсмен был «легендой баскетбола и всего мира».

Это тяжёлая потеря. Я знал его лично. Коби всегда хорошо ко мне относился, — рассказал Овечкин.

Хоккеист отметил, что встречался с Брайантом около трёх-четырёх раз. Тот всегда узнавал россиянина и жал ему руку, передаёт The Athletic.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лос-Анджелесе здание мэрии в память о погибшем Коби Брайанте подсветили цветами баскетбольного клуба «Лейкерс» — фиолетовым и золотым.

Баскетболист, его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.