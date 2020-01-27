Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта.
По его словам, погибший спортсмен был «легендой баскетбола и всего мира».
Это тяжёлая потеря. Я знал его лично. Коби всегда хорошо ко мне относился, — рассказал Овечкин.
Хоккеист отметил, что встречался с Брайантом около трёх-четырёх раз. Тот всегда узнавал россиянина и жал ему руку,
Ранее NEWS.ru писал, что в Лос-Анджелесе здание мэрии в память о погибшем Коби Брайанте подсветили цветами баскетбольного клуба «Лейкерс» — фиолетовым и золотым.
Баскетболист, его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен