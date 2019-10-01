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Женщину-охранника, допустившую проникновение в пермскую школу в январе 2018 года двух подростков с ножами, Мотовилихинский районный суд города приговорил к двум годам лишения свободы.

Кроме того, решением инстанции была изменена статья. Женщину осудили по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, именно она допустила подростков в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, утром 15 января 2018 года в школе № 127 Перми между двумя несовершеннолетними — учеником и бывшим учащимся школы — произошёл конфликт с применением холодного оружия, в результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 13 были госпитализированы.

Суд Перми приговорил одного из них к девяти годам и восьми месяцам заключения. Его признали виновным в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в покушении на убийство двух и более лиц, позже подросток подал апелляционную жалобу на решение суда, приговор был оставлен в силе.

Второго фигуранта дела 29 апреля 2019 года суд приговорил к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии. После достижения совершеннолетия его переведут в исправительную колонию. Кроме того, подростка на принудительной основе должны лечить психиатры.