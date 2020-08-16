Один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе умер

https://static.news.ru/photo/c98a5778-df83-11ea-932a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Умер один из четверых горняков, которые пострадали при обрушении породы на шахте «Ерунковская-8» в Кузбассе, сообщил источник в экстренных службах региона.

Да, один погиб, — сказал он.

В пресс-службе угольной компании пока не подтвердили гибель одного из работников.

В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили, что в медучреждения были доставлены трое шахтёров из четырёх.

Три человека госпитализированы, один в среднем состоянии, один в тяжёлом и третий — в крайне тяжёлом состоянии, — рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Позднее в пресс-службе департамента угольной промышленности региона заявили о приостановке работ на участке в связи с проведением расследования происшествия, передаёт РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте предприятия, шахта «Ерунковская-8» входит в состав Распадской угольной компании.

Сообщение об обрушении породы в шахте поступило 15 августа в 16:10 по местному времени (12:10 мск), травмы получили четыре горняка. После происшествия прокуратура организовала проверку на предприятии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что следственное управление СК РФ по республике Коми возбудило уголовное дело по факту гибели четырёх человек при обрушении в шахте «Воргашорская».