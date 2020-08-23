Обыски в РЖД прошли из-за дела против подрядчика

Прошедшие на прошлой неделе в московских офисах РЖД обыски были связаны с расследованием в отношении одного из подрядчиков компании. Сыщики приходили в кабинеты замгендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину и к заместителю главы РЖД Павлу Иванову, начальнику Центральной дирекции управления движением.
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Накануне РБК сообщил, что следственные действия проходили в рамках проверки контрактов за период до 2015 года. По словам одного из собеседников издания, вопросы у сыщиков вызвали возможные нарушения подрядчиков РЖД в части расчётов с региональными бюджетами.
На этом фоне, как писал NEWS.ru, гендиректор РЖД Олег Белозёров намерен обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». Они «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД», заявил источник.
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