Обыски в РЖД прошли из-за дела против подрядчика

https://static.news.ru/photo/1e7cb582-e53d-11ea-aaec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошедшие на прошлой неделе в московских офисах РЖД обыски были связаны с расследованием в отношении одного из подрядчиков компании. Сыщики приходили в кабинеты замгендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину и к заместителю главы РЖД Павлу Иванову, начальнику Центральной дирекции управления движением.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, эти следственные действия были связаны с расследованием в отношении подрядчика компании, который предоставил подложные документы об отсутствии задолженности перед бюджетом, а контрольные органы монополии их якобы не проверили.

Накануне РБК сообщил, что следственные действия проходили в рамках проверки контрактов за период до 2015 года. По словам одного из собеседников издания, вопросы у сыщиков вызвали возможные нарушения подрядчиков РЖД в части расчётов с региональными бюджетами.

На этом фоне, как писал NEWS.ru, гендиректор РЖД Олег Белозёров намерен обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». Они «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД», заявил источник.