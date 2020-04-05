Обломки пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево вывезли

https://static.news.ru/photo/38dde65e-77cd-11ea-bfae-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Специалисты завершили работы по вывозу обломков пострадавшей от взрыва бытового газа пятиэтажки в Подмосковье.

Всего вывезено 312 кубометров строительных конструкций, из них 132 кубометра — в течение последних суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперштаба, работавшего на месте происшествия.

Как писал NEWS.ru ранее, семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Попавшие в больницы получат по 500 тысяч. Об этом заявили власти муниципалитета. При взрыве погибли трое и пострадали десять человек.