Обломки пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево вывезли

Специалисты завершили работы по вывозу обломков пострадавшей от взрыва бытового газа пятиэтажки в Подмосковье.
Всего вывезено 312 кубометров строительных конструкций, из них 132 кубометра — в течение последних суток,
Как писал NEWS.ru ранее, семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Попавшие в больницы получат по 500 тысяч. Об этом заявили власти муниципалитета. При взрыве погибли трое и пострадали десять человек.
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