«Норникель» назвал нарушением откачку воды из отстойника под Норильском

https://static.news.ru/photo/9437b81a-b94d-11ea-ad87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

В компании «Норникель» считают грубым нарушением решение об откачке в тундровую зону воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

Об этом заявили в пресс-службе компании. По её данным, решение было принято вопреки правилам эксплуатации хвостохранилища.

Было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики, — говорится в сообщении.

В результате ответственные за случившееся лица отстранены от работы. В пресс-службе уточнили, что угрозы утечки отходов производства нет, передаёт ТАСС.

Слив оборотной воды на отстойнике Талнахской обогатительной фабрики через его границы произошёл утром 28 июня. По данным пресс-службы, персонал принял меры по остановке слива. По данному факту проверку организовали ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В Единой дежурной диспетчерской службе Норильска сообщили, что перекачка отходов из хвостохранилища создала угрозу попадания стоков в реку Хараелах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания «Норникель» организовала служебное расследования по факту слива оборотной воды на Талханской обогатительной фабрике.