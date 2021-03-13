Неизвестный избил глухонемого пенсионера в Екатеринбурге

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Глухонемой пенсионер Александр Арендарь не смог ответить на вопрос неизвестного на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге. Обратившийся к пожилому человеку мужчина возмутился этому и избил инвалида.

Инцидент произошёл на остановке «Эльмашевский рынок» 13 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва». После избиения 75-летний глухонемой пенсионер смог самостоятельно добраться до дома и объяснить членам семьи, что произошло.

Арендарь получил ушибы лица, рёбер и бедра, также у него зафиксирована травма паха. Серьёзных последствий удалось избежать — через время пенсионер почувствовал себя лучше, госпитализация ему не потребовалась. Он подал заявление в правоохранительные органы.

Внучка Арендаря рассказала, что нападавший отличался худощавым телосложением. Ему было около 40 лет, он носил бежевую куртку и светлые брюки, на пальце его руки был виден порез.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, игрока юношеского состава футбольной команды «Локомотив» избили после матча его клуба с «Чертаново» игроки этой команды. Инцидент произошёл после завершения игры в подтрибунных помещениях стадиона «Спасан-Арена». Игроков «Чертаново» возмутило поведение футболиста в ходе матча: они посчитали, что он симулировал травмы и намеренно затягивал время. Они начали в агрессивной форме задавать пострадавшему вопросы, и обсуждение быстро переросло в драку.