https://static.news.ru/photo/37dccdaa-c239-11e9-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Московский храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево, расположенный на ул. Саломеи Нерис, обворовали неизвестные. Для этого им пришлось лишь спилить навесной замок.

В самой церкви злоумышленники нашли и забрали с собой ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения. Сотрудники полиции начали поиск людей, совершивших кражу, сообщает Агентство городских новостей « Москва ».

Ранее News.ru сообщал, что патриарх Кирилл накануне Преображения Господня совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга и призвал прихожан не забывать о его временной оккупации в советский период. По словам предстоятеля Русской церкви, невозможно забыть, какое запустение творилось в самом сердце Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что позже произошло преображение духовной жизни и всего народа России.