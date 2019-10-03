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На территории Санкт-Петербурга из-за протечки крыши 3 октября затопило станцию «Дунайская» Фрунзенского радиуса. Открытие платформы состоялось за несколько часов до ЧП.

Станцию закрыли на ремонт. Горожане и гости северной столицы имели возможность войти или выйти из метрополитена с «Дунайской» в течение всего лишь четырёх часов.

В пресс-службе подземки сообщили, что выясняют причину ЧП, передаёт 78.ru.

Как ранее писал News.ru, движение поездов от станции метро «Белорусская» до «Новокузнецкой» Замоскворецкой линии метро Москвы было приостановлено в 19:00 из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.