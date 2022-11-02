Автоэксперты назвали причины ДТП с участием самосвала и такси в Москве Автоэксперт Шкуматов: у смявшего такси в Москве самосвала могли отказать тормоза

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Причиной ДТП в Москве на улице 1905 года, где самосвал врезался в автомобиль такси и практически «смял» легковушку, могли стать отказавшие тормоза, заявил координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Собеседник не исключил, что фурой мог управлять мигрант-нелегал, и именно поэтому он решил скрыться с места происшествия.

Выглядит так, будто водитель грузовика не тормозил, скорость была слишком большой. Они обычно с такой скоростью не ездят. Могли отказать тормоза или водитель «проспал». Почему скрылся с места ДТП — это вопрос. Это мог быть мигрант-нелегал, который таким образом пытается уйти от ответственности. Человек просто скрывается, уезжает и далее его практически невозможно найти. Надо смотреть, чей это был грузовик, кто находился за рулем. У нас есть частные «камазы», но их не так много, — подчеркнул Шкуматов.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с NEWS.ru не исключил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения и именно поэтому решил скрыться с места ДТП. Собеседник добавил, что, также, управлявший самосвалом гражданин заметил техническую неисправность — отказ тормозов — и пытался увести фуру с дороги общего пользования — «в отбойник или прижаться к бордюру и тормозить колесами».

Погодные условия здесь не подходят, сейчас не зима. Мне кажется, что техническая неисправность была у грузовика (предположительно Volvo. — NEWS.ru), отказали тормоза, и водитель пытался увести огромную машину с дороги общего пользования, как это бывает, в отбойник или прижаться к бордюру и тормозить колесами. Либо водитель задремал. Зря он скрылся. Ему грозит ч.6 ст. 264 УК РФ, срок до 15 лет, — добавил Славнов.

Эксперт также предположил, что у водителя возникли проблемы с сердцем из-за чего он потерял управление. Славнов добавил, что сейчас оперативники начнут искать собственника самосвала, который, в свою очередь, сообщит силовикам, кто в этот день работал на данной машине.

Ранее Telegram-канал столичного Дептранса опубликовал видео с моментом смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года у станции метро, погибли два человека — водитель и пассажир такси. После столкновения виновник ДТП — водитель самосвала — скрылся с места инцидента. По предварительной информации прокуратуры Москвы, за рулем грузового автомобиля «Вольво» находился 27-летний мужчина.