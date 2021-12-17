Названа возможная причина ЧП на шахте в Кузбассе

Окислительные процессы в угольном пласте привели к нагреванию угля на шахте имени Рубана в Кузбассе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, это и могло стать причиной ЧП.

Как установлено предварительно, в угольном пласте началась окислительная реакция с участием кислорода из воздуха. Самовозгорания угля не произошло, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в некоторых случаях самовозгорание угля развивается в эндогенные пожары, которые длятся до тех пор, пока не истощится уголь. Это может продолжаться тысячи лет.

Пожар на шахте имени Рубана произошёл 19 декабря. Под землёй находятся 128 рабочих. В настоящее время их выводят на поверхность. По некоторым данным, шахтёров поднимают наверх через аварийный выход, уже эвакуированы семь человек. На месте работают 24 горноспасателя.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков. Один из собственников шахты Михаил Федяев задержан в ночь на 15 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания. Также задержали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия).