Названы дата и место похорон Сергея Пускепалиса Артиста Сергея Пускепалиса похоронят 23 сентября в Железноводске Ставропольского края

Фото: Светлана Сергеева/ ТАСС

Похороны заслуженного артиста России, художественного руководителя театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП, пройдут 23 сентября в городе Железноводск Ставропольского края, сообщает пресс-служба театра. Прощание с актером состоится 22 сентября в театре.

Траурные мероприятия в театре им. Федора Волкова будут проходить с 09:00 до 12:30 в большом зрительном зале. <...> Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, — говорится в заявлении театра.

Гражданская панихида в ярославском театре начнется в 10 утра, отпевание состоится в Казанском монастыре в 13 часов.

О трагедии стало известно 20 сентября. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Сергей Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, это привело к ДТП.