Насильник напал с ножом на десятилетнюю девочку в Иванове

https://static.news.ru/photo/0d9e15be-2b81-11eb-af30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Насильника, напавшего с ножом на десятилетнюю школьницу, разыскивают в Иванове. Уже составлен фоторобот подозреваемого, на вид ему порядка 50 лет.

Нападение произошло утром, когда девочка шла в школу. Злоумышленник выследил свою жертву, затащил, угрожая ножом, в заброшенный частный дом на ул. Лежневской и совершил насильственные действия сексуального характера, сообщает «Ивтелерадио».

После этого преступник скрылся в неизвестном направлении. Известны приметы подозреваемого: у него вставные желтоватые зубы и дефекты речи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Владимирской области задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района, который похитил и почти два месяца удерживал у себя дома первоклассника. Семилетний Савелий Роговцев возвращался со школы домой, он вышел из автобуса на остановке и не дошел до родного порога 200 метров: преступник схватил его и затолкал в машину.