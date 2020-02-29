https://static.news.ru/photo/567799f8-5b30-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа радикалов из полсотни человек устроила потасовку с охраной Винницкого горсуда и распылила газ на Украине. Суд в это время принимал меру пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки.

Последние бросали камни и шашки, крушили мебель и били окна в горсовете Жмеринки. В результате пострадали 12 человек, сообщается на сайте службы судебной охраны Украины.

В итоге, когда судили дебоширов, радикалы пытались проникнуть в суд, из-за чего и возникла потасовка с применением националистов слезоточивого газа. После того как представители «Национального корпуса» и «Национальной дружины» были вытеснены, судебные заседания продолжились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик сообщил, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине. Участники акции призывали украинские власти сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который заставляет образовательные учреждения вести уроки только на украинском языке.