Начальник ВМА ушёл с должности после заражения курсантов коронавирусом

Глава Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об увольнении с должности после заражения курсантов коронавирусом.
Как
Вирус был обнаружен во время тестирования в академии в Санкт-Петербурге у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий. Кроме того, положительный тест дали пробы ещё 55 учащихся с других факультетов.
В настоящее время все заражённые чувствуют себя хорошо, болезнь протекает без видимых симптомов, все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.
Ранее очаг коронавирусной инфекции нового типа был обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерно командном училище. Заражение было диагностировано у 15 военнослужащих, в учебном заведении введён карантин, писал NEWS.ru.
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