На заводе взрывчатых веществ в Греции произошёл взрыв

Сильный взрыв произошёл утром 21 марта на заводе по производству динамита в области Гревена на севере Греции, сообщило местное издание ProNews. По его данным, на место происшествия выехали пожарные бригады. Пока о погибших в результате ЧП не сообщалось, однако двое сотрудников были ранены.
На место трагедии
По предварительным данным, три человека пропали без вести: предположительно, это были сотрудники службы безопасности. Всего в момент взрыва на заводе могли находиться около пяти человек.
В январе сильный взрыв произошёл на заводе взрывчатых веществ NtiroErg в польском Крупском Млыне. В результате происшествия было разрушено одно из зданий предприятия. На место направили десятки пожарных, а также вертолёты санавиации.