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На заводе взрывчатых веществ в Греции произошёл взрыв

12:06, 21 марта 2022
На заводе взрывчатых веществ в Греции произошёл взрыв Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Сильный взрыв произошёл утром 21 марта на заводе по производству динамита в области Гревена на севере Греции, сообщило местное издание ProNews. По его данным, на место происшествия выехали пожарные бригады. Пока о погибших в результате ЧП не сообщалось, однако двое сотрудников были ранены.

На место трагедии направили 11 пожарных на четырёх машинах, а также спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK). Как отмечает издание, взрыв ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах от завода. По словам местных жителей, облако дыма над заводом поднимается на сотни метров, а близлежащая территория сильно повреждена осколками железа и бетона.

По предварительным данным, три человека пропали без вести: предположительно, это были сотрудники службы безопасности. Всего в момент взрыва на заводе могли находиться около пяти человек.

В январе сильный взрыв произошёл на заводе взрывчатых веществ NtiroErg в польском Крупском Млыне. В результате происшествия было разрушено одно из зданий предприятия. На место направили десятки пожарных, а также вертолёты санавиации.

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