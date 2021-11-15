На сына вице-премьера Карачаево-Черкесии напали с шампуром

В Карачаево-Черкесии племянник главы Пенсионного фонда республики Шамиль Джанкезов напал с шампуром на сына вице-премьера КЧР Эдуарда Тамбиева. Тот в ответ ударил его камнем. Сейчас Тамбиев в реанимации. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сын вице-премьера, судя по всему, получил серьёзные ранения. С повреждениями плеча, груди и головы он был доставлен в больницу. Ему сделали операцию.

Сам инцидент произошёл ещё 11 ноября. В ходе конфликта 27-летний Джанкезов несколько раз вонзил шампур в тело Тамбиева. Причины столь жёсткого противостояния родственников высокопоставленных чиновников не называются.

По данным Telegram-канала «112», Джанкезов был задержан . В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее в Карачаево-Черкесии погиб сотрудник уголовного розыска при попытке задержать подозреваемого в краже. Предполагаемый преступник открыл огонь по полицейскому из ружья «Сайга». Нападавший, который подозревался в краже из мечети, был убит ответным огнём.