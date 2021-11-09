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Подозреваемый в краже из мечети застрелил полицейского в Карачаево-Черкесии

21:44, 09 ноября 2021
Подозреваемый в краже из мечети застрелил полицейского в Карачаево-Черкесии Фото: 09.мвд.рф
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Сотрудник уголовного розыска Карачаево-Черкесии Ануар Башкаев погиб при попытке задержать подозреваемого в краже. Предполагаемый преступник открыл огонь по полицейскому из ружья «Сайга», говорится на сайте местного ГУ МВД.

Нападавший подозревался в краже из мечети. По информации Telegram-канала «122», он выстрелил шесть раз. Башкаев погиб на месте. Его напарника ранило в ноги, но он смог ответным огнём из табельного оружия убить нападавшего.

МВД начало внутреннюю проверку, на место приезжал глава регионального МВД Олег Мальцев. У погибшего осталась жена и двое детей.

Ранее 9 ноября сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погиб при задержании телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Один из подозреваемых сбил силовика на автомобиле и скрылся.

В спецоперации по задержанию телефонных мошенников участвовали сотрудники Следственного комитета, Росгвардии, МВД. Один из подозреваемых находился за рулём автомобиля Fiat Ducato. Он сбил и переехал бойца СОБРа. От полученных ранений силовик скончался на месте. Преступник скрылся.

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