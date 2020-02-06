Фото: Wikimedia

Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте CalibreObscura. В описании ролика сообщается, что было уничтожено несколько боевых машин египетской армии.

NEWS.ru сообщал, что десятки боевиков услышали смертный приговор в Египте. На скамье подсудимых оказалось 207 фигурантов различных дел.

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