Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте CalibreObscura. В описании ролика сообщается, что было уничтожено несколько боевых машин египетской армии.
How could this be allowed to happen?— Cá´ÊÉªÊÊá´ OÊsá´á´Êá´ (@CalibreObscura)
pic.twitter.com/Kisa4p4PaU February 4, 2020
NEWS.ru сообщал, что десятки боевиков услышали смертный приговор в Египте. На скамье подсудимых оказалось 207 фигурантов различных дел.
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