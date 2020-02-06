https://static.news.ru/photo/27106ede-490f-11ea-8f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте CalibreObscura. В описании ролика сообщается, что было уничтожено несколько боевых машин египетской армии.

How could this be allowed to happen? pic.twitter.com/Kisa4p4PaU — Cá´ÊÉªÊÊá´ OÊsá´á´Êá´ (@CalibreObscura) February 4, 2020

NEWS.ru сообщал, что десятки боевиков услышали смертный приговор в Египте. На скамье подсудимых оказалось 207 фигурантов различных дел.