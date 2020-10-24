На Сахалине объявили режим ЧС из-за схождения селя

https://static.news.ru/photo/457371e6-15f1-11eb-86f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhalin.gov.ru

Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе Сахалина в результате циклона.

В районе введён режим ЧС. Пресс-служба губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщает, что стихийное бедствие повредило подъезды к мосту. Грязевые потоки заблокировали движение на дороге, ведущей к дачным участкам.

Селевые отложения достигают глубины в 40 сантиметров и имеют около 50 метров в диаметре. Подъезды к мосту размыты с обеих сторон, также повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий занимаются дорожные рабочие и сотрудники экстренных служб.

Режим ЧС введён и в Смирныховском районе. Там из-за циклона оказались подтоплены 76 домов. Вода не поднималась выше уровня подпольных помещений. Создан оперативный штаб, который каждые три часа проверяет уровень воды в реках. В школе посёлка Смирных развернули пункт временного размещения для всех, кто нуждается в помощи. Людей обеспечили спальными местами и горячей пищей. В районе повреждены три моста, ликвидацией последствий мощного циклона занимаются более 60 человек.

Две жительницы Сахалина ранее решили привлечь внимание к проблеме луж во дворах и устроили фотосессию с досками для сёрфинга, передавал NEWS.ru.