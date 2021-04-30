На нефтеперерабатывающем заводе в израильском городе Хайфа начался пожар

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Два человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на участке дороги Лидога — Ванино. На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным...