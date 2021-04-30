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На нефтеперерабатывающем заводе в израильском городе Хайфа начался пожар

01:40, 01 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На нефтеперерабатывающем заводе Bazan в Хайфе на севере Израиля в пятницу. 30 апреля, вечером вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание The Jerusalem Postсо ссылкой на информацию министерства окружающей среды.

По имеющимся данным, причиной возгорания стало повреждение труб. В настоящее время пожарным удалось локализовать огонь.

Предприятие в связи с инцидентом приостановило свою работу. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о том, что трибуна рухнула на религиозном празднике в Израиле. В результате несколько десятков человек погибли и получили травмы разной степени тяжести.

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