На Лубянке продолжаются задержания стоящих в пикетах журналистов

https://static.news.ru/photo/f994c4ae-c05b-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У здания ФСБ на Лубянке задержали уже восьмерых журналистов, вышедших с одиночными пикетами в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и бывшего сотрудника «Коммерсанта». Такие акции протеста абсолютно законны и не требуют никаких согласований, но полицейские не объясняют, почему сажают людей в автозак.

По последним данным задержаны: журналистка Алина Дидковская, которая работала с Сафроновым в «Ведомостях», журналистка Полина Никольская из Reuters, журналисты «Коммерсанта» Кира Дюрягина и Александр Черных, глава международного отдела «Коммерсанта» Елена Черненко, их бывшая коллега Анна Зиброва, корреспондент издания «Проект» Ольга Чуракова и корреспондентк издания «Батенька, да вы трансформер» Галина Сахаревич. Она даже не успела встать в пикет. Журналистов увезли в ОВД «Мещанское».

Как сообщает адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев, его отказываются пускать к задержанным журналистам по «решению начальства». По его словам, на журналистку Елену Черненко планируют составить протокол за нарушение самоизоляции (ст. 20.1.6 КоАП РФ).

Дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет. В основном он писал на военно-космическую тематику. Репортёр уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Перед этим изданию также пришлось удалить его материал о поставках Россией Египту истребителей Су-35. Против газеты тогда было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Этой весной со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Утром 7 июля обыски прошли в квартире основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Затем её повезли на допрос в качестве свидетеля в рамках дела Сафронова. В 2012 — 2017 годах Бекбулатова работала с ним в «Коммерсанте».

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Следствие вёл Александр Чабан, известный по делу пожилого учёного Виктора Кудрявцева (его также обвиняют в госизмене). Решение о мере пресечения сегодня примет Лефортовский суд Москвы. Председательствовать в процессе будет судья Сергей Рябцев, который занимался делом украинских моряков, писал NEWS.ru.