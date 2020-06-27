На грунт тундры могло попасть 6000 кубометров отходов фабрики «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/fc879058-b93d-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На грунт тундры могло попасть около 6000 кубометров технической воды с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». Такую предварительную оценку приводят специалисты.

Экологи возьмут пробы воды на месте сброса жидких отходов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Определить границы слива невозможно из-за заболоченной местности. Организован забор проб воды. На грунт тундры могло попасть около 6000 кубометров технической воды, — приводит информагентство слова своего собеседника.

Он добавил, что водосброс жидких отходов шёл в течение нескольких часов.

Перекачку стоков в речку Хараелах (которая попадает в озеро Пясино, пострадавшее месяц назад от разлива дизельного топлива) обнаружиликорреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Журналисты и активисты позвонили в экстренные службы Ещё до их приезда на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию, перекачивающую отходы. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб. Как отмечает «Новая», полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля».

Пресс-служба предприятия заявила об отсутствии утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики. По словам компании, заснятое журналистами — слив оборотной воды.

Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветлённой технической воды на прилегающую территорию, — заявляют в пресс-службе «Норникеля».

Представители Росприроднадзора, как ранее сообщал ТАСС, уже организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской. Прибывшие полицейские зафиксировали наличие на местности мобильной насосной станции с двумя подсоединёнными резиновыми трубопроводами.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.