На Алтае пьяный подросток угнал машину и сбил пешехода

В Горно-Алтайске сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который угнал машину и сбил пешехода. В отношении злоумышленника, находившегося в момент ДТП, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает портал «МВД Медиа».

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что злоумышленник, двигаясь в сторону села Майма, создавал аварийно-опасные ситуации, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не соблюдал дистанцию и стал виновником дорожно-транспортного происшествия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он повредил автомобиль марки «Лада», после чего выехал на тротуар и сбил пешехода.

О нарушителе полицейским сообщил владелец угнанного автомобиля. Он заявил, что оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался вор. В районе был введён план «Перехват».

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает 12 лет колонии.

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