На Алтае ФСБ задержала иностранца, собравшегося примкнуть к ИГ

https://static.news.ru/photo/92106988-c03c-11ea-ab44-fa163e074e61_660.jpg Фото: airaltay.ru

Силовики задержали в аэропорту Барнаула иностранца, который собирался воевать в составе международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

В международном аэропорту Барнаула им. Г. С. Титова при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований ИГ задержан выходец из Средней Азии 1998 года рождения, — заявили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина познакомился в Сети с находящимся за рубежом последователем «Исламского государства». Задержанный выразил желание примкнуть к рядам организации и выехать в зону конфликта. В России иностранец жил по патенту на трудовую деятельность.

NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкессии пятерых членов запрещённой в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В ходе обыска у них было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны и экстремистская литература. Задержанные активно пропагандировали радикальную идеологию и вербовали новых сторонников. Они выступали за создание на территории региона теократического исламского государства — халифата.