МВД просит заочно арестовать бывшего главу Антипинского НПЗ

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Ходатайство о заочном аресте бывшего главы Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко 16 июня рассмотрит Тверской суд Москвы.

Следствие ходатайствует о заочном аресте Лисовиченко Г. А., слушания назначены на 14:00 мск 16 июня, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Лисовиченко был объявлен в международный розыск в 2019 году по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Также по этому делу в суд поступило ходатайство об аресте президента компании «Новый поток» Юрия Навражного. Основным активом этого предприятия являлся Антипинский НПЗ — крупнейший в РФ независимый нефтеперерабатывающий завод.

NEWS.ru писал, что в сентябре 2019 года была возобновлена процедура банкротства Антипинского НПЗ. Истцом выступает дочерняя компания Сбербанка ООО «СБК». Задолженность предприятия перед «СБК» составляет более 70 млн рублей.