Арбитражный суд Тюменской области ввёл наблюдение в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода и возобновил процедуру банкротства предприятия, ранее прерванную по апелляционной жалобе компании «Трансойл».
Истцом по новому делу выступила дочерняя компания Сбербанка ООО «СБК». Как пишет
Также претензии к НПЗ в рамках дела о банкротстве выдвинули Московский кредитный банк, Абсолют банк и компания «Балтсетьстрой». Общая сумма задолженности перед этими организациями составила около 15 млрд рублей.
Антипинский НПЗ принадлежал компании «Новый поток», председатель совета директоров которой Дмитрий Мазуров в настоящее время задержан по делу о мошенничестве. Уголовное преследование Мазурова правоохранители начали по заявлению Сбербанка, являющегося главным кредитором «Нового потока».
Ранее News.ru сообщал, что бывший директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и объявлен в международный розыск.