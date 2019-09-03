https://static.news.ru/photo/78196e30-ce4d-11e9-ad45-fa163e074e61_660.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Арбитражный суд Тюменской области ввёл наблюдение в отношении Антипинского нефтеперерабатывающего завода и возобновил процедуру банкротства предприятия, ранее прерванную по апелляционной жалобе компании «Трансойл».

Истцом по новому делу выступила дочерняя компания Сбербанка ООО «СБК». Как пишет РИА Новости , материалы дела содержат сведения о задолженности Антипинского НПЗ перед компанией «СБК» в размере свыше 70 млн рублей.

Также претензии к НПЗ в рамках дела о банкротстве выдвинули Московский кредитный банк, Абсолют банк и компания «Балтсетьстрой». Общая сумма задолженности перед этими организациями составила около 15 млрд рублей.

Антипинский НПЗ принадлежал компании «Новый поток», председатель совета директоров которой Дмитрий Мазуров в настоящее время задержан по делу о мошенничестве. Уголовное преследование Мазурова правоохранители начали по заявлению Сбербанка, являющегося главным кредитором «Нового потока».

Ранее News.ru сообщал, что бывший директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и объявлен в международный розыск.